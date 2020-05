Wachen führen Kontrollen durch

Soziale Distanz steht an erster Stelle. Die elendslangen Reihen von Sonnenliegen wird es dieses Jahr in der gewohnten Form nicht geben. Fünf Meter Abstand müssen zwischen den Schirmen gewährleistet sein. Sobald ein Liegestuhl von einem anderen Gast verwendet wird, muss er desinfiziert werden. Wachen kontrollieren in den Sommermonaten, ob alle Regeln eingehalten werden. Ob da Urlaubsstimmung aufkommt, ist eine andere Frage.