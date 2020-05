Dass die Hygienevorschriften des Bundes nicht von allen Kinderbetreuungseinrichtungen übernommen werden können, war schnell klar. Daher wurde vom Land ein ergänzender Maßnahmenkatalog erstellt, der nun auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und aller Mitarbeiter im Burgenland eingeht. Dieser wurde gestern von Landesrätin Daniela Winkler und Experten in Neufeld präsentiert. „Grundsätzlich gibt es keinen Grund, sein Kind nicht wieder in den Kindergarten zu bringen. Die Pädagoginnen sind gut vorbereitet und leisten tolle Arbeit“, betont Winkler. Das sehen wohl auch viele Eltern so, denn die Betreuungszahlen in den Gruppen steigt kontinuierlich an.