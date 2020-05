Einen Tag nachdem die grüne Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek den Rücktrittsgerüchten rund um ihre Person eine Absage erteilt hatte, legt NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn am Mittwoch nach und fordert per Aussendung ganz offen ihren Rücktritt: „Vielleicht sollte im Kulturstaatssekretariat statt Lunacek jemand sitzen, der das nötige Interesse und die nötige Empathie hat, Lösungen zu finden.“ Auch Lunaceks Parteikollegin Eva Blimlinger spricht ihr in einem Interview „ein bisschen“ die Kompetenzen für ihr Amt ab und hätte den Job selbst gerne gehabt.