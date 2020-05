„Völlige Transparenz“

„Angesichts der Gehaltserhöhungen und Zulagen für Spitalsärzte in den letzten Jahren, glaube ich ja nicht, dass diese Berufsgruppe am Hungertuch nagt und deshalb mehreren Jobs nachgehen muss“, heizt auch SP-Gesundheitssprecher Peter Binder die Diskussion an. Er kündigt eine parlamentarische Anfrage an: „Wer ein offensichtlich fehlerhaftes System verbessern will, muss völlige Transparenz herstellen.“ Für ihn reiche es nicht, wenn nur die Richtlinien in den landeseigenen Krankenhäusern der Gesundheitsholding evaluiert werden.