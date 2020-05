Einen kuriosen Fang machten Mühlviertler Polizisten bei Kontrollen in einem China-Restaurant in Rohrbach-Berg. Der Koch des exotischen Speiselokals legte den Beamten dabei einen total gefälschten bulgarischen Personalausweis vor. Wie sich herausstellte, hatte der 39-Jährige 2016 in Österreich einen Asylantrag gestellt, der abgewiesen worden war. Seit damals soll sich der Chinese illegal im Land aufgehalten haben.