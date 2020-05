Im Zuge der gelockerten Corona-Auflagen in Frankreich haben erste Strände wieder geöffnet. An den beliebten Atlantikstränden von La Baule und Pornichet ist das Baden, Spazierengehen oder Joggen seit Mittwoch wieder erlaubt. Weitere Strände am Mittelmeer oder am Ärmelkanal sollen bis zum Wochenende folgen. Auch die katholische Wallfahrtsstätte Lourdes soll am Samstag wieder zugänglich sein. Parks und andere Gärten in Paris bleiben dagegen noch bis Juni geschlossen.