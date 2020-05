Die Verordnung zur Öffnung der Gastro-Betriebe am kommenden Freitag ist am Mittwoch rechtsgültig veröffentlicht worden. Sie enthält keine Neuerungen gegenüber jenen Vorsichtsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie, die vergangenen Freitag von der Bundesregierung in einer Wirte-Pressekonferenz präsentiert wurden.