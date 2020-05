Staatsanwalt: „Im Rausch, im Alkoholsuff Unfug getrieben“

Dem hielt der Staatsanwalt entgegen, dass die Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert war. Die 53-Jährige hatte sich kurz vor dem letzten Besuch am Spitalsbett eine Wodkaflasche besorgt und daraus getrunken. Sie habe „im Rausch, im Alkoholsuff Unfug getrieben“, so der Staatsanwalt, und „einen absurden Mord“ begangen. Ein derartiges Verhalten sei nicht zu tolerieren: „Dann können S‘ auf jeder Intensivstation in Österreich einen WEGA-Beamten hinstellen. Und zu einer Erbtante zwei.“