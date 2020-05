Autokino Wien darf nun doch aufsperren

Nach längerem Hin und Her, City4U berichtete, darf das seit Jahren geschlossene Autokino in Groß-Enzersdorf nun endlich wieder geöffnet werden. Hannes Schwarzecker, einer der Betreiber verrät im Gespräch mit der City4U-Redaktion: „Um 00.01 am 15. Mai werden wir aufsperren. Den ersten Film wird es bereits um 1 Uhr spielen. Die Gäste erwartet der Blockbuster ‘Aufbruch zum Mond‘. Das erste Ticket kostet 11,90 Euro für den Fahrer, jedes weitere 8,90 Euro und Kinder zahlen 6,50 Euro. Der Goldfisch darf gratis mit.“