Der 26-jährige Rumäne arbeitete in dem Paket-Verteilerzentrum in Spielberg (Bezirk Murtal) und ließ von dort die Kartons mitgehen. Das Diebesgut brachte er dann in die Wohnung seines 23-jährigen Bruders in Judenburg. Am Sonntag entdeckten Polizisten durch Zufall bei einer Amtshandlung die großen Mengen an Verpackungsmaterial in dieser Wohnung. Sie hatten alle fremde Adressetiketten. Auch mehrere Zustellscheine von diversen Paket-Lieferdiensten wurden von den Beamten gefunden.