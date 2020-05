McLaren mit großen Zielen

Ein Topteam will McLaren wieder werden. Teamchef Andreas Seidl treibt beim ehemaligen Weltmeister-Team (acht Konstrukteurstitel/zuletzt 1998) die Umstrukturierung voran. 2021 erhält McLaren wieder Mercedes-Motoren und will danach so richtig angreifen. „Ab 2022 oder 2023 wollen wir regelmäßig um Podiumsplätze und hoffentlich Siege mitfahren“, lautet das langfristige Ziel von Seidl.