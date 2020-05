Nach wochenlangen Einschränkungen des öffentlichen Lebens lockert Österreich langsam wieder die Pandemie-Maßnahmen. So können Lokale ab 15. Mai unter strengen Sicherheitsvorgaben wieder öffnen. Dabei dürfen maximal vier erwachsene Personen an einem Tisch sitzen, zuzüglich ihrer Kinder. Die Gäste müssen außerdem sitzen, der Schankbetrieb an einer Theke ist nicht erlaubt. Das Servicepersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Besonders der Außenbereich der Gaststätten sei laut den Empfehlungen der Regierung besonders geeignet für einen Restaurantbesuch.