Die Bundesregierung hatte erst am Dienstag zugestimmt, dass die ausgesetzte Saison im Oberhaus mit Spielen ohne Publikum zu Ende gespielt werden kann. Am Tag darauf schafften die Ligavertreter Fakten: Die zehn Spiele umfassenden Meister- beziehungsweise Qualifikationsgruppen sollen mit ausschließlich englischen Runden bis 5. Juli fertig gespielt sein. Danach folgt das drei Spiele zählende Europa-League-Play-off, wo der letzte internationale Startplatz ausgespielt wird. Gespielt wird in der Meistergruppe immer sonntags und mittwochs, in der Quali-Runde samstags und dienstags. Das Play-off-Halbfinale ist für 8. Juli, die beiden Finalspiele sind für 11. bzw. 15. Juli terminiert.