Lebensmittel - ob Gemüse, Obst, Wurst oder Käse - sollten im Kühlschrank stets in Dosen oder vollständig abgedeckt aufbewahrt werden. Ist dies nicht der Fall, riskiert der Verbraucher, dass das Essen mit krankmachenden Erregern in Verbindung kommt. Außerdem erhöhen Sie durch das Nicht-Abdecken, dass Nahrungsmittel schneller schlecht werden und verderben. Daher gilt: Legen Sie angebrochene Lebensmittel immer in Plastikboxen oder decken Sie angebrochene Produkte mit einer Silikonabdeckung ab.