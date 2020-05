Ein gehässiger Kommentar gegen Motorradfahrer sorgt auf Facebook zurzeit für große Unruhe. Der Verfasser, ein Steirer, lebt an der Sobother Bundesstraße und kündigte an, die vorbeifahrenden Biker mit Ölspuren zu empfangen. Was steckt hinter dieser bösen Drohung? Die „Krone“ hat nachgefragt.