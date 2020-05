Angst und Schrecken verbreitete im Februar ein Bewaffneter bei Trafikanten im Bezirk Neunkirchen. Gleich zu Monatsbeginn überfiel er ein Geschäft in Ternitz, 14 Tage später schlug er in der Bezirkshauptstadt zu. In beiden Fällen hatte er eine Pistole in der Hand und sein Gesicht komplett bedeckt. Er konnte jeweils einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag erbeuten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, der Mann – laut Beschreibung ein 1,75 Meter großer Inländer – dürfte vermutlich in einem dunkelblauen, mindestens zehn Jahre alten Toyota Yaris entkommen sein.