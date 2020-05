Vier Millionen Euro werden in den Hochwasserschutz am Rajacher Bach in Velden investiert. In einer ersten Baustufe wurde das Retentionsvolumen der beiden Rückstaubecken von bisher 40.000 Kubikmeter auf 150.000 Kubikmeter erhöht. Ausbaumaßnahmen sollen zudem dafür sorgen, dass die Fließgeschwindigkeit statt 14 Kubikmeter Wasser pro Sekunde nur noch fünf Kubikmeter beträgt. „Wir haben damit einen weiteren Schritt in Sachen Hochwasserschutz in der Gemeinde gesetzt“, so der Veldener Bürgermeister Ferdinand Vouk.