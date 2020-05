Bunte Vielfalt

Mit dem Album hat er auf jeden Fall auch so genug zu tun. Auf „Nico Santos“ befinden sich zahlreiche Hits, die sich nicht davor scheuen, vielseitig zu sein. „,Like I Love You‘ mit Topic haben wir auf so 2000er Emo-Gitarren geschrieben, ,7 Days‘ klingt sehr Spanisch, ,Changed‘ ist bewusst altmodisch gehalten und erinnert vielleicht an Michael Jackson. ,Low On Love‘ und ,Walk In Your Shoes‘ sind hingegen Klavierballaden, während ,Easy‘ mit einem prägnanten Basslauf beginnt und sich dann weiterarbeitet. Ich habe irrsinnig viel experimentiert und mich nirgends eingegrenzt.“ Die Versatilität war Santos schon in die Wiege gelegt. Vater Egon war durchaus erfolgreicher Jazzmusiker, die Frau Mama Rockgitarristin in einer Frauen-Grunge-Band. „Wenn das Album denn überhaupt einen Sound hat, dann den von Nico Santos.“ Mission eindeutig gelungen.