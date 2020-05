Der Nachweis von SARS-CoV-2-Erbsubstanz auch noch nach mehreren Wochen sagt eben nichts darüber aus, ob jemand noch infektiös ist. Die einzige, aber wegen ihrer Kompliziertheit nicht praktikable mögliche Lösung, wie Kollaritsch darstellte: „Man züchtet aus den Proben das Virus in Kultur an. Aber das ist so schwierig, gelingt bei weitem nicht immer und dauert so lange, dass es nichts bringt.“ Am Ende der Prozedur sei der Betroffene mit Sicherheit nicht mehr infektiös.