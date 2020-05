Im Fall der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin in einem Kindergarten in Wien-Liesing hat es in der Folge auch bei einem Kind den Verdacht auf eine Infektion gegeben. Nun hat sich herausgestellt, dass dieses nicht an Covid-19 erkrankt ist. „Das Testergebnis des Verdachtsfalles im Kindergarten war negativ“, sagte der Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt am Mittwoch.