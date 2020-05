Der Tesla-Chef kündigte daher an, dass die zuvor beurlaubten Mitarbeiter wieder regulär ihrer Arbeit nachgehen würden. „Wir freuen uns, wieder an die Arbeit zu gehen und haben sehr detaillierte Pläne implementiert, um eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen“, hieß es in einer E-Mail des Konzerns am Montag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Musk kündigte zudem an, sich den Mitarbeitern am Band anzuschließen und sich dafür sogar verhaften zu lassen. „Falls jemand verhaftet wird, dann bitte ich darum, dass nur ich es bin“, schrieb er auf Twitter.