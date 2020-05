In der Innsbrucker Altstadt, auf dem Goldenen Dachl und aus der Ottoburg, aber auch in der Maria-Theresien-Straße, am Rathausbalkon, sollen die „speziellen Hörgenüsse“ erlebbar gemacht werden, hieß es in einer Aussendung der Stadt am Mittwoch. Die Passanten können die Aufführungen dann quasi „en passant“ oder aus den dann geöffneten Gastgärten mitverfolgen.