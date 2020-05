In den nächsten Wochen wird die Produktion schrittweise und in Abhängigkeit von der weltweiten Nachfrage wieder hochgefahren, heißt es von BMW, wenn es um die Entwicklung im Motorenwerk in Steyr geht. „Die aktuelle Situation stellt uns vor große Herausforderungen. Durch unser starkes Team und unsere massiven Investitionen in moderne Anlagen, Forschung und Entwicklung bin ich überzeugt, dass unser Werk weiter ein wichtiger Produktionsstandort der BMW Group bleiben wird“, sagt Geschäftsführer Alexander Susanek, der Chef von 4500 Mitarbeitern in Steyr ist.