Urknall in Manchester

Der renominierte Popexperte Savage, seit 1977 für britische Publikationen von „Sounds“ bis „Mojo“ tätig, filterte aus unzähligen Interviews essenzielle Aussagen heraus und fügte sie zu einer ebenso schlüssigen wie informativen „Oral History“ zusammen. Der Autor führt zurück in eine heruntergekommene Stadt, von deren einstigem Glanz als Hochburg des Industrialismus nur noch Industrieruinen zeugten, in der Jugendliche im Punk und in Büchern von William Burroughs, Philip K. Dick und J.G. Ballard Auswege aus Tristesse und Gewalt suchten. „Es gab keine Szene, keine Bands“ in Manchester, erinnert sich Richard Boon, Manager der Buzzocks, die wie Joy Division diesen Umstand bald ändern sollten.