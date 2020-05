18.30 Uhr: Weitere Entspannung: Der Mittwoch war bereits der zweite Tag infolge, an dem in der Steiermark kein Covid-19-Todesopfer zu beklagen ist. Damit bleibt es bei 139 Personen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Aktuell sind in der Steiermark 193 Menschen am Virus erkrankt.