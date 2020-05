Finderin schenkt „Findus“ ein neues Zuhause

Die tierliebe Finderin, die den kleinen Kater in der Müllpresse entdeckt hatte, entschloss sich kurzerhand, „Findus“ zu adoptieren. Mit seinen sechs bis sieben Lebenstagen ist er jedoch noch zu klein, um ohne fachmännische Versorgung überleben zu können, und wird darum auf dem Assisi-Hof in Oberösterreich per Hand aufgezogen und schrittweise sozialisiert. Im Alter von ca. zwölf Wochen darf „Findus“ dann in sein neues Zuhause ziehen, wo ihn eine liebevolle und tierfreundliche Zukunft erwartet.