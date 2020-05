Milliardenschweres Hilfspaket erwartet

Der Verband schrieb einen Brief an Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi, in dem die Lokalinhaber eine „katastrophale Lage“ für Gastronomie und Tourismus bemängelten. Erwartet wird, dass die italienische Regierung am Mittwoch ein milliardenschweres Hilfspaket zur Stützung der von der Coronavirus-Krise am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren verabschiedet, darunter Gastronomie, Tourismus, Freizeit und Kultur.