Wer in der Steiermark, Kärnten oder dem Burgenland im Herbst ein Lehramtsstudium beginnen möchte, muss in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise keine computerbasierte Eignungsprüfung absolvieren. Auf das schriftliche Self-Assessment folgt zwischen dem 8. und 10. Juli ein Eignungsgespräch online, teilte die Pädagogische Hochschule Steiermark am Mittwoch mit.