Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Mafia III“ gibt es für alle Fans des Ganoven-Games ein neues Lebenszeichen: Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K kündigten am Dienstag in einem ersten Teaser-Trailer „Mafia Trilogy“ für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia an. Wie immer geht es um „Familie. Macht. Respekt.“ Weitere Details sollen am 19. Mai folgen.