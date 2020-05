Beauty-Oase eröffnet: Verwöhnung nach der Krise

Nicht nur die Gastrononmie freut sich am 15. Mai über ihre Wiedereröffnung. Auch neue Orte warten darauf, entdeckt zu werden, wie beispielsweise in der Shopping City Süd - in der Lightmall „Multiplex“. Dort öffnet der neue Schönheitstempel „Beauty Palace“ seine Pforten. Für die Helden der Corona-Krise gibt es als Dankeschön sogar 20 Prozent Rabatt auf alle Behandlungen.