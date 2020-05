Für die Mehrheit der 58 in Österreich vorkommenden Fischarten sind die Zukunftsaussichten negativ. Eine Studie der Universität für Bodenkultur (Boku) im Auftrag des WWF ergab, dass die Flüsse, in denen die Fische leben, drastische Verluste hinnehmen mussten. Weniger als 15 Prozent waren in einem sehr guten ökologischen Zustand, beklagte die NGO am Mittwoch.