Yussuf Poulsen von RB Leipzig sieht die Profis bei der Entscheidung zur Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga nicht unter Druck gesetzt. „Es ist ja nicht so, dass wir wie Kinder in der Klasse sitzen und brav das machen müssen, was der Lehrer sagt. Jeder kann doch frei entscheiden, ob er spielt oder nicht“, sagte der dänische Internationale.