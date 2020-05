Regierung wird am Wiederhochfahren gemessen werden

Was der Bundesregierung jetzt gefährlich werden kann, sind die spürbaren Auswirkungen des wochenlangen Lockdown. Die Massenarbeitslosigkeit und Unternehmer am Rande der Insolvenz bereiten unmittelbar mehr Sorgen als die wenigen neu gemeldeten Infektionsfälle. Die weitere Zustimmung zu Türkis-Grün steht und fällt mit dem Umgang mit den Corona-Nachwehen. Daran werden sie gemessen werden.