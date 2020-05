Facebook hat sich in einem Gerichtsverfahren in den USA zur Zahlung von 52 Millionen Dollar (rund 48 Millionen Euro) an seine sogenannten Content-Moderatoren geeinigt. Die betroffenen Beschäftigten, die durch ihren Job krank wurden, sollen bei einer Diagnose wie einer posttraumatischen Belastungsstörung bis zu 50.000 Dollar für ihre Behandlungskosten bekommen, wie die Anwälte der Kläger am Dienstag mitteilten.