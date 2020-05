Die Premiere war der Auftakt einer spannenden mehrteiligen Serie,die den Wirtschaftsstandort Österreich und seine spannendsten Firmen ins Rampenlicht stellt. Die Pioniere und deren Erfolgsgeschichten treiben uns an, aber auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge und Wirtschaftsgeschichte wird aufgearbeitet. In Folge eins, die im Jänner veröffentlicht wird, beleuchten wir, wie durch Innovationsgeist und großes Know-how aus der anfangs kleinen Skifirma des „Pepi“ Fischer erst eine große wurde - und später sogar ein Pionier in Sachen Luftfahrttechnik: die FACC.