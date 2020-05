Reiseveranstalter bereitet Wiedereröffnung vor

In den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres von Oktober bis Februar stieg der Umsatz um sechs Prozent auf sechs Milliarden Euro. Dennoch belief sich das operative, um Einmaleffekte bereinigte, Ergebnis in der Wintersaison auf ein Minus von 240 Millionen Euro - das ist eine Verbesserung um ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr. Mitte März setzte TUI dann das Reiseprogramm aus, zuletzt bis Mitte Juni. Jetzt bereitet der weltweit größte Reiseveranstalter die Hotels in Europa auf eine Eröffnung vor. „Die Saison startet später, könnte dafür aber länger dauern“, erklärte TUI.