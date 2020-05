Die rigorosen Kontrollen belasten: An kleinen Grenzen zu Deutschland wie Großgmain ist seit heute, 6 Uhr früh, zumindest eine erste Erleichterung erzielt worden. In Oberndorf demonstrierten Dienstagabend Bürger. Und am Berg kämpfen die Pächter jener Hütten, die genau an der Staatsgrenze stehen.