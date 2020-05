Deutlich mehr Fälle vermutet, als in offiziellen Statistiken angegeben

Auch eine wissenschaftliche Untersuchung kam zum Schluss, dass sich das Virus bereits vor dem diesjährigen Karneval in der ersten Februarwoche - also noch vor der erstmaligen Entdeckung eines Ansteckungsfalls im Land - ausgebreitet hat. Die Studie der Stiftung Oswaldo Cruz, das führende brasilianische Gesundheitsinstitut, lässt die Sorgen wachsen, dass es in Brasilien deutlich mehr Infektionsfälle geben könnte als in den offiziellen Statistiken verzeichnet.