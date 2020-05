Vor wenigen Tagen sorgte ein Video von Hertha-Star Salomon Kalou, der einen Coronavirus-Test eines Teamkollegen sowie Gespräche in der Umkleidekabine der Berliner gefilmt hatte, für Aufregung. Du bist der Kapitän bei Union. Wie hättest du reagiert, wenn ein Teamkollege von dir diese heiklen Aufnahmen gemacht hätte?

Ich will dieses Video nicht kommentieren aber ich kann nur versichern, dass meine Mannschaft sich zu 100 Prozent an alle Vorgaben hält. An dieser Stelle muss man auch ein großes Lob an das Team hinter der Mannschaft aussprechen, denn was diese Menschen in den letzten Wochen geleistet haben, um für uns Spieler es so einfach wie möglich zu machen, ist nicht selbstverständlich!