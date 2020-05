Ab Ende November 2018 häuften sich im Raum Graz brutale Überfälle auf Tankstellen, Banken, Supermärkte und Taxifahrer. „Die Täter lockten die Taxler jedes Mal in eine entlegene Gegend und raubten sie aus“, sagte ein Ermittler Mitte März der „Krone“. Am 1. Februar überfielen zwei Männer die Penny-Filiale in der Grazer Annenstraße; am 17. Februar stürmten vier Verdächtige mit Pistolen eine Tankstelle in Seiersberg.