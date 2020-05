Zur seltenen Höchststrafe von lebenslanger Haft war im Vorjahr der 33-jährige Villacher Daniel W. verurteilt worden, nachdem er in Liebenfels seine Ex-Freundin (36) mit Dutzenden Messerstichen und mit einem Kind als Zeugen niedergemetzelt hatte. Überraschend hat das Oberlandesgericht Graz das Urteil am Dienstag doch wieder abgemildert: „Der Senat ist der Ansicht, dass 20 Jahre genug sind, da ja zudem auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ausgesprochen wurde“, erklärt Sprecherin Elisabeth Dieber.