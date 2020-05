Die National Football League (NFL) will die Schuldenobergrenze pro Klub um 150 Millionen US-Dollar (138,58 Mio. Euro) anheben. Nach Informationen von ESPN haben sich die Liga und Klubvertreter am Montag in einer Telefonkonferenz darauf geeinigt, wegen der Auswirkungen der Coronakrise in der Saison 2020 das Limit von 350 Mio. auf 500 Mio. Dollar (461,94 Mio. Euro) zu erhöhen.