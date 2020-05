Corona-Pandemie: Ankunftszahlen auf niedrigstem Stand

Die jüngsten Zahlen der EU-Grenzschutzagentur zeigen eine deutliche Abnahme der Zahl der unerlaubten Grenzübertritte in die Europäische Union. Im Vergleich zum Vormonat sind diese um 85 Prozent zurückgegangen. Insgesamt wurden im April 900 Fälle registriert, der niedrigste Wert seit Einführung der Statistik im Jahr 2009, wie Frontex am Dienstag in Warschau mitteilte. Das historische Tief sei ein Effekt der Coronavirus-Epidemie. In deren Folge habe sich aber auch die Meldung solcher Grenzübertritte durch die nationalen Behörden an Frontex verzögert.