In der Nacht zum 16. Dezember 2019 brach ein damals unbekannter Täter in drei Geschäfte in Natters ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl Zigaretten und Feuerzeuge. Aufgrund der Tatortarbeit einer Spurensicherungsexpertin der PI Wattens und nach umfangreichen Erhebungen konnte ein Bulgare (27) als Verdächtiger ausgeforscht werden.