Der Radweg und die „Schaumrolle“

Auch den Radweg am Südufer will man näher zum Lokal „Schaumrolle“ bringen. Doch die Verlegung musste wegen der Corona-Krise vorerst auf Eis gelegt werden. Apropos „Schaumrolle“: Für das Gasthaus gibt es bereits einen neuen Pächter. Spittals Bürgermeister Gerhard Pirih: „Am Montag standen wir mit vier Interessenten im Gespräch. Jeder hat natürlich eine andere Vorstellung, was die Belebung der bisher noch leer stehenden und einzigen Einkehrmöglichkeit auf der Südseite des Sees angeht.“ Der Stadtchef hat sich bereits für einen Kandidaten entschieden. „Kommende Woche wird der Vertrag unterschrieben – und die Schaumrolle kann in ihre neue Saison starten“, zeigt sich Pirih optimistisch.