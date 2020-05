Greenpeace fordert möglichst hohen Regional-Anteil

Greenpeace forderte indes, dass 60 Prozent des Essens in allen öffentlichen Einrichtungen Österreichs bis 2025 aus der biologischen Landwirtschaft stammen sollen. Der Anteil an regionaler Kost müsse dabei möglichst hoch sein. „Die öffentliche Hand hat einen enormen Gestaltungsspielraum: Sie entscheidet, ob mehrere Hundert Millionen Euro Steuergeld jährlich in eine regionale und biologische Landwirtschaft fließen oder aber in billigste Massenware“, so Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Sebastian Theissing-Matei.