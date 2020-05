Die viel diskutierte Impfpflicht gegen das Coronavirus spaltet das Land. Für die einen ist es selbstverständlich, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, sobald es einen geeigneten Impfstoff dafür gibt. Andere wiederum wehren sich vehement dagegen, zu groß sei die Gefahr, die von möglichen Nebenwirkungen ausgehen könnte. Diskutieren auch Sie hier auf krone.at mit, wenn Katia Wagner am Mittwochabend in #brennpunkt gemeinsam mit ihren Gästen der Frage nachgeht, ob wir in Österreich eine Impfpflicht brauchen.