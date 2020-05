Auch Florian Knopp öffnet sein Keltenmuseum am Samstag. Zu den Sicherheitsregeln sagt er: „Es war ein Hin und Her mit den Infos. Der Österreichische Museumsbund hat uns aber gut vertreten.“ Die größte Herausforderung sei, die Mitarbeiter gut vorzubereiten und nicht zu verunsichern.Das Keltenmuseum geht an mancher Stelle in Punkto Sicherheit sogar einen Schritt weiter als verlangt. Führungen mit zehn Personen wären erlaubt. Die gibt es nicht. „Wir haben viele Räume, in denen das nicht vertretbar wäre. Dafür machen wir ein neues Format: Museum im Garten. Das sind Vorträge im Freien. Danach gehen die Besucher selbstständig durch die Ausstellung.“