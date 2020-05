Gewerkschaft begründet Überstunden mit Antragsflut

In der GPA-Geschäftsführung zeigt man sich über die Vorwürfe überrascht: „Das war vielleicht in einer kurzen Phase so, in der wir Tausende Corona-Kurzarbeits-Anträge abwickeln mussten.“ Standard sei die 38-Stunden-Woche, die Überstundenpauschale sei in der Form für Mitarbeiter „eher von Vorteil“. Eine 35-Stunden-Woche sei kein Thema: „Wir haben dafür andere Erleichterungen.“