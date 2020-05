In der Corona-Krise steigen die Gemeinden beim Hallenbad Flachgau auf die Bremse. Nicht aber Mattsee: Dort wurde am Montagabend in der Gemeindevertretersitzung der Grundsatzbeschluss für das Bad gefasst. „Wir wollen ein Zeichen setzen und auch in der Krise investieren. Dieses Zukunftsprojekt sollten wir jetzt angehen“, betont der rote Ortschef Michael Schwarzmayr.